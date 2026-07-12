Lifestyle financial tips Bengaluru: ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ದುಬಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಎನ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೂರು ಎಂದರೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಸಂಬಳದ ಬಹುಭಾಗ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಸಾರಿಗೆ, ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆಂಬಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಎನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ @bangalore_viral ಎಂಬ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ವಾಸಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ
ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ. ಅವರು ದುಬಾರಿ ಅಥವಾ 'ಫ್ಯಾನ್ಸಿ' ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಟೋ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿದೆ.
ಈ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲಿರಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ಅನುಕೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಗಳು, ಆಟೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖರೀದಿಗಳು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಈ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜಿಸಿ
ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಕೆಫೆ, ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಾರದು ಎಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿತಕರವಾಗುವಂತೆ ಆನಂದಿಸಿ.
ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರಂತೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.