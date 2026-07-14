ಪುಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಲೇಆಫ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಲೇಆಫ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ' ಈಗ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
'ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ'
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ವನೇಶ್ ಮಾಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನೇಹಿತ ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. "ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ. ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಹೊಸ ಬದುಕು
ನಗರದ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದರೆ, ಕೃಷಿ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೇಆಫ್ ಆದರೂ ಅವರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ.
'ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಇರಬೇಕು'
ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬರು, "ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಮಾಡಲು ಉಳಿತಾಯವೂ ಅಗತ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗ ಇರುವಾಗಲೇ ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಇಂತಹ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೇಆಫ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ
ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಲೇಆಫ್ಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಕಥೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ಉಳಿತಾಯ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.