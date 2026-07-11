Luxury cobbler viral video: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಪ್ಪಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಐಷಾರಾಮಿ 'ಆಡಿ' (Audi) ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈತನ ಅಂಗಡಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಂತಿದ್ದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹500 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಚಮ್ಮಾರ) ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೂಡಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಏಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಡಿ (Audi) ಕಾರಿನಲ್ಲಿ! ಹೌದು, ಈತನ ಹೈಟೆಕ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸಿವೆ.
ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಂತಿದೆ ಅಂಗಡಿ
ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾವು ನೋಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (Air Conditioned) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ (South Korea) ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಂಗಡಿಯು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಒಂದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ₹500 ಚಾರ್ಜ್!
ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹರಿದು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಶೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾದರೆ ₹20 ರಿಂದ ₹50 ರೊಳಗೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹400 ರಿಂದ ₹500 ರವರೆಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸರದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದ ಬೆಲೆ (Labour Cost) ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರ (Professional) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತರಹೇವಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಗ್ರೇಟ್" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, "ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ₹50 ಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ₹500 ತಗೊಳ್ತಾರಾ!" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ