ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಸಮೋಸಾ ಕೇಳಿದ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಾಗೂ ₹19,570 ನಗದು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು, ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವಾರಣಾಸಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಾಗೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಸಮೋಸಾ ಕೇಳಿದ ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಆತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ವಕೀಲ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವವರು ವಾರಣಾಸಿಯ ಜಲ್ಹುಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮೋಸಾ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಸಮೋಸಾ ತಣ್ಣಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿನಂತಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಕೃತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಲೂಟಿ
ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಐವರು ಸಂಗಡಿಗರು ಸೇರಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಯ ವೇಳೆ ವಕೀಲರ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಿರುಚಲಾಗಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಕಿರಾತಕರು, ವಕೀಲರ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು, ಅವರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ₹19,570 ನಗದನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ವಕೀಲ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಮೋಸಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದರೋಡೆ ನಡೆದಿರುವುದು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.