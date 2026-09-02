ದಿನಕ್ಕೆ ₹800 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಟೈಲ್ ಫಿಟ್ಟರ್ ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾವತ್ KBC 18ರಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಳಿಕ ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ರಾತ್ರಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ₹1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಖಚಿತವಾಗದೆ ಆಟ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೇಮ್ಸ್ ಎ. ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್. ಗೆದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸುವ ಗುರಿ ಅವರದು.
ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿನಿಂದ KBC ಹಾಟ್ಸೀಟ್ವರೆಗೆ!
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶಂಪುರಾ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾವತ್ ಅವರ ಕಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹800 ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಟೈಲ್ ಫಿಟ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18’ರ ಹಾಟ್ಸೀಟ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
12ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಓದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲೇರಿತು. ತಂದೆಯೂ ಟೈಲ್ ಫಿಟ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಶನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಂತರೂ ಕಲಿಯುವ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
ಹಗಲು ಕೆಲಸ, ರಾತ್ರಿ ಓದು!
ಕ್ರಿಶನ್ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದು, ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರನ್ನು KBCಗೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಮುಂಬೈಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ KBC ಅನುಭವದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿವೆ.
₹800 ದಿನಗೂಲಿಯಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ!
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಾವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಆಧಾರ ಎಂದು ಕ್ರಿಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹20,000–₹25,000 ಆದಾಯವಿದ್ದ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ KBCಗೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹2,500 ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸೋರುವ ಮನೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮೊದಲ ಕನಸು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು
“ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು” ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಶನ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ, ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕನಸು.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯದ ನೋವು
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಶನ್ ಟೈಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸುವ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; ನೀರು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಅವಮಾನಕರ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ವರ್ತನೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಾಗ ಏನಾಯಿತು?
₹25 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹50 ಲಕ್ಷದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದಾಟಿದ ಕ್ರಿಶನ್ ಕೊನೆಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿತ್ತು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಮೂಲ ಸಾಬೀತನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು?
ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಕಾರಿ ಟೇಲರ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಬುಕಾನನ್, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಬಿ. ಹೇಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಎ. ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದರು.
ಉತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಶನ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ₹50 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೇಮ್ಸ್ ಎ. ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಗಣಿತದ ವಿಶೇಷ ಸಾಬೀತು
ಅಮೆರಿಕದ 20ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಎ. ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು 1876ರಲ್ಲಿ ಓಹಿಯೊದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಸಾಬೀತನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದು New-England Journal of Educationನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಟ್ರೆಪೆಜಾಯ್ಡ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಕೊನೆಗೆ a² + b² = c² ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅವರ ವಿಧಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವ.
ಕ್ರಿಶನ್ ₹1 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷದ KBC ವಿಜೇತನಾದ ಅವರ ಪಯಣವೇ ಈಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.