ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಅವರ ಬಿರುದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ' (KBC) ತನ್ನ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಶಹನ್ಶಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದರ ವೀಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪPan-India ನಟ, 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ!
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಯಶ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಕೆಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕೆಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಹಾಟ್ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ರೂ. 20,000 ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿತ್ತು: "ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಸೂಪರ್', ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಮೆಗಾ', ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'ಪವರ್' ಎಂದಾದರೆ, ಯಶ್ ಯಾರು?"
ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಎ) ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಬಿ) ಫ್ಲಾಂಬೋಯೆಂಟ್, ಸಿ) ರಾಕಿಂಗ್, ಡಿ) ಡೈನಾಮಿಕ್.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 'ರಾಕಿಂಗ್' (Rocking) ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರೂ. 20,000 ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಕೆಬಿಸಿಯಂತಹ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಬಿರುದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುವುದು ಯಶ್ ಅವರ ಅಗಾಧ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
'ಬಂಟ್ವಾರಾ 1947' ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಮಿರ್, ಸನ್ನಿ, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ!
ಇನ್ನು ಕೆಬಿಸಿ 18ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಾದ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಹಾಟ್ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಬಂಟ್ವಾರಾ 1947' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಟರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಗೆದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಈ ಮೂವರೂ ನಟರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉರ್ದು ಕವಿಯ ಸಾಲುಗಳಾದ 'ಕಭಿ ಕಿಸಿ ಕೊ ಮುಕಮ್ಮಲ್ ಜಹಾ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಾ, ಕಹಿ ಝಮೀನ್ ಕಹಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಾ...' ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಕವಿ ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಅಥವಾ ಫೈಜ್ ಅಹಮದ್ ಫೈಜ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಬಳಸಿ ಉತ್ತರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 'ನಿದಾ ಫಾಜ್ಲಿ' (Nida Fazli) ಎಂದಾಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಬಿಸಿ 18ರ ಆರಂಭಿಕ ಸೀಸನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹೆಸರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.