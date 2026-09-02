ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಸೇಲಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಸೇಲಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
ಮೆಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಸೇಲಂ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿನ್ನಗಾವೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಚೆಲ್ಲಾಮ್ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಿಂತರು. ನಂತರ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಸಂತೋಷಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಚೆಲ್ಲಂ, ನಂತರ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರತ್ತ ವಿಜಯ್ ಕೈ ಬೀಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೀಸಿದರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಚೆಲ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳು ಫ್ರೆಂಚ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡಿಯರ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 40,000 ರೂ.ಗಳೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಚೆಲ್ಲಮ್ಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಧೋತಿ ಮತ್ತು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.
ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದ ವಿಜಯ್
ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 90 ಅಡಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ, ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿಜಯ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸೇಲಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮೆಟ್ಟೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಂಟು ಸ್ಲೂಸ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 3,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ನೀರನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ, ಸುರಂಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ 460 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.