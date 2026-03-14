ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ CBSE ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಮೇಲೆ ಬರೀ ಟವೆಲ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನೂ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
ಶಾಲೆಗಳೆಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ದೇಗುಲ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ' ಅಂತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ CBSE ಶಾಲೆಯ ಘಟನೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು 'ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ' ಅಂತಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಮೇಲೆ ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಟವೆಲ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಅವರು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಶಾಲೆ, ಯಾವ ಊರಿನದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ
ಈ ಯುವತಿಯರ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನೂ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಯವರು ಈ ಮುಜ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎದುರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು' ಅಂತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, 'ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ-ತಪ್ಪು, ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಈ ಮುಜ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು' ಅಂತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ಇಂಥ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವರು ಶಾಲೆಯೆಂಬ ದೇಗುಲದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.