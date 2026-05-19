ಚೀನಾದ ಶಾಂಕ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೋಬೋಟ್‌ಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಶಾಂಕ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ನಡೆದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಚಾತುರ್ಯವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರ ಕೈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಬಡಿದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ಗಳು ಓಡಿಬಂದು ರೋಬೋಟ್‌ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಆ ರೋಬೋಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ

ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ರೋಬೋಟ್, Unitree Robotics ಕಂಪನಿಯ G1 ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 35 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ $13,500 (ಅಂದಾಜು 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ 23 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರೀಡಂ ಇದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. 'ಇದೆಂಥಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ' ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ರೋಬೋಟ್ ಕೈ ಬೀಸೋದು ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ' ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಲೋಹದಿಂದ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

'ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ' ಎಂದು X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Unitree ರೋಬೋಟ್‌ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ತನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಕಾವುನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಬೋಟ್ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿಸಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆ ರೋಬೋಟ್‌ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.