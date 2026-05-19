ಹಾವರಾಣಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ? ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯುತ್ತಾರಾ? ಅದರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಾಣಿಯ ಉತ್ತರ!
ಹಾವರಾಣಿ ವಿಷಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮೌಢ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ಹಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿರಳೆ, ಮಿಡತೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂದು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ರೈತಮಿತ್ರ.
ಹಾವರಾಣಿ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ? ವಿಷಕಾರಿಯೇ?
ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ತೋಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ, ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಸರನೆ ಓಡುವ ಹೊಳೆಯುವ ಮೈಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ 'ಹಾವರಾಣಿ'. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಿಂಕ್' (Common Indian Skink - Eutropis carinata) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾವಿನ ಮರಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಲ್ಲಿಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರಿ ಜೀವಿ.
ಮೌಢ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ: ಹಾವರಾಣಿಗೆ ವಿಷವಿದೆಯೇ?
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೌಢ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಹಾವು' ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಇದು ಹಾವಿನ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದ ವಿಷವಿದೆ ಎಂದು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ಹಾವರಾಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಚ್ಚುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರೀಸೃಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾಕಾರಿ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಣಕದ ಹೊರತು ಇದು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಗೌರಿ ಕಾಳಿಂಗ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಇವು ಏಕೆ ಬೇಕು?
ಹಾವರಾಣಿ ಕೇವಲ ಸುಂದರ ಜೀವಿಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಟದ 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ' ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವು ಜಿರಳೆಗಳು, ಮಿಡತೆಗಳು, ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಇತರೆ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಜಿರಳೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಇವು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ರೈತಮಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ:
ಹಾವರಾಣಿಗಳು ಬಿಸಿಲನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ (Basking) ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಾಲ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿ
ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಾಗ, ಇವು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಬಾಲವನ್ನು ತಾವೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ! ಶತ್ರುವು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾವರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾಲವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಾನ
ಇವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಜೀವಿಗಳು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 20 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ:
ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆದರಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಇವು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಜೀವಿಗಳು. ಹಸಿರು ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸೋಣ.
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.