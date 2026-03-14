- Nawazuddin Siddiqui House: ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. 'ನವಾಬ್' ಬಂಗಲೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ
Nawazuddin Siddiqui House: ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. 'ನವಾಬ್' ಬಂಗಲೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ
Nawazuddin Siddiqui Mumbai Bungalow A Glimpse Inside The 12 Crore Mansion Nawab. ನಟ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ 'ನವಾಬ್'ನ ಒಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.
ವರ್ಸೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಮನೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮುಂಬೈನ ವರ್ಸೋವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯು, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದು ಉದ್ಯಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆ, ತನ್ನ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹12 ರಿಂದ ₹12.8 ಕೋಟಿ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಮನೆ, ನಟನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ತಂದೆಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ 'ನವಾಬ್' ಎಂದು ಹೆಸರು
ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಂದೆಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಮನೆಗೆ 'ನವಾಬ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂಗಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ಮನೆಯು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ದಂತದ ಬಣ್ಣಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಕಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನವಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೆರೇಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬಂಗಲೆಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಅರಮನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳು
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗಳಿವೆ. ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣವು ಬಿಳಿ ಗೋಡೆಗಳು, ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಿಮ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳಾಂಗಣವು ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಮೂಲೆಗಳು
ಈ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಹುಲ್ಲುಹಾಸು. ಮುಂಬೈನಂತಹ ಜನನಿಬಿಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಟೆರೇಸ್ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಆಸನ ಪ್ರದೇಶವು ನಟನಿಗೆ ನಗರದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣದ ಸಂಕೇತ
ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಈ ಮನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮಹಲು ಹೊಂದುವವರೆಗಿನ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಇಂದು ಈ ಮನೆ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು, ಅಂದಚೆಂದವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮನೆಗೆ ಹಲವರು ಬೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರಂತೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.