Donald Trump lookalike buffalo in Bangladesh: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರದ್ದೇ ಅಬ್ಬರ! ಆದರೆ ಇವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಎಮ್ಮೆಗಳು. ವಿಶ್ವನಾಯಕರಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಮ್ಮೆಗಳು ತಮ್ಮ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈದ್ ಅಲ್-ಅಧಾ ಅಥವಾ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಹೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಅಥವಾ ಬಾಹುಬಲಿಯಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಢಾಕಾ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಗಂಜ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇವು ಸುದ್ದಿಯಾಗಲು ಕೇವಲ ಗಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು!
ನೋಡಲು ಟ್ರಂಪ್, ಗುಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ!
ಸುಮಾರು 700 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಈ ಅಲ್ಬಿನೋ (ಬಿಳಿ) ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆಗೆ "ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಮ್ಮೆಯ ಮೈಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ 'ಪ್ರಥಮ್ ಆಲೋ' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು, "ಈ ಎಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಂತೆಯೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಮ್ಮೆಯ ಮಾಲೀಕ ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಮೃಧಾ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಎಮ್ಮೆಯ ಅಪರೂಪದ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ತಮ್ಮ ಈ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕೆಣಕದ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ' ಎಮ್ಮೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಭಾರೀ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ತುಂಟ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ 'ನೆತನ್ಯಾಹು'
ಟ್ರಂಪ್ ಎಮ್ಮೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾರಾಯಣಗಂಜ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದರಲ್ಲಿರುವ "ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು" ಹೆಸರಿನ ಎಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 750 ಕೆಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಈ ಎಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗುವುದು, ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು "ವಿಪರೀತ ತುಂಟ" ಮತ್ತು "ಕುತಂತ್ರದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳದ್ದು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಮ್ಮೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು
ಈ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೂ ಇರುವ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತರಹೇವಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಈದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ "ರಾಜಕೀಯ ಎಮ್ಮೆಗಳೇ" ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೋಲಿಕೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ನಗು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಮೂಡಿಸಿದೆ.