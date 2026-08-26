ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬ್ನ್ನೇ ಉಚಿತ ‘ಮಿನಿ ಮಾರ್ಟ್’ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವಾಹನ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕನ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನೇ ‘ಮಿನಿ ಮಾರ್ಟ್’ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್, ಸಾಕ್ಸ್, ಕನ್ನಡಿ, ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್, ಬೆಕ್ಕಿನ ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕ್ಯಾಬ್ನೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕನ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದು ‘ಮಿನಿ ಮಾರ್ಟ್
Instagramನಲ್ಲಿ @floraandnote ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೋರಾ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯೊಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಬ್ನೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಒಂದೊಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಗಳು, ಸಾಕ್ಸ್, ಕನ್ನಡಿ, ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್, ಬೆಕ್ಕಿನ ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ಬಹ್ತ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸವಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯ ಅನುಭವವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸೇವೆ
ಈ ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು @floraandnote ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಚಾಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ
ಈ ಮಿನಿ ಮಾರ್ಟ್ನ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉಚಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಾಲಕ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ನೀಡಿದ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಳವಾದ ‘ಪೇ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್’ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನೀರು, ಕಾಫಿಯೂ ಉಚಿತ
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಚಲಿಸುವ ಮಿನಿ ಮಾರ್ಟ್ನಂತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಾಲಕನ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಚಾಲಕನನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಮೆಂಟರ್ ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ, “ಥಾಯ್ ಜನರು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲರು” ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲ, ಭರ್ಜರಿ ಘೋಷಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.