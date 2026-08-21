ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೇರೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅಗ್ರ 10 ಸಚಿವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ X, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು (Digital Reach) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದು, X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ 101 ಮಿಲಿಯನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 107 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 62 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವ (ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಿವರ):
ಅಮಿತ್ ಶಾ (ಗೃಹ ಸಚಿವ);
ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು X ನಲ್ಲಿ 37 ಮಿಲಿಯನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 32 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 15 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ (ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ); ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 24 ಮಿಲಿಯನ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 7.53 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು X ನಲ್ಲಿ 2.62 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ (ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ);
ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಇವರು X ನಲ್ಲಿ 15.5 ಮಿಲಿಯನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 6.68 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 4.05 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ); ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, X ನಲ್ಲಿ 12 ಮಿಲಿಯನ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1.84 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ (ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ); ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಜೈಶಂಕರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 9.9 ಮಿಲಿಯನ್, X ನಲ್ಲಿ 4.17 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 3.73 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವ); ತಮ್ಮ "ಮಾಮಾ" ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, X ನಲ್ಲಿ 9.27 ಮಿಲಿಯನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 6.72 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 4.86 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ (ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ);
ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು X ನಲ್ಲಿ 9.9 ಮಿಲಿಯನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 5.57 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 1.82 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ (ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ); ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಡ್ಡಾ ಅವರು X ನಲ್ಲಿ 9.1 ಮಿಲಿಯನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 3.85 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 1.75 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ (ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ);
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಖಟ್ಟರ್, X ನಲ್ಲಿ 2.59 ಮಿಲಿಯನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2.32 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ (800k) ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ (ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವ)!
ವಂದೇ ಭಾರತ್, ಐಟಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನವೀಕರಣಗಳ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರ ಗಮನಸೆಳೆದಿರುವ ವೈಷ್ಣವ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 1.86 ಮಿಲಿಯನ್, X ನಲ್ಲಿ 1.78 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1.34 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ.