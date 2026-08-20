ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಯಪಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕನಸುಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸತ್ತವರು ನಗುತ್ತಾ, ಅಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ.
ನಿಮಗ ಎಂದಾದರೂ ರಾತ್ರಿ ಹಠಾತ್ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆದು ಎದೆ ಧಸಕ್ಕಂದಿದೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ! ಇದೇನಪ್ಪಾ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಾ? ಅಂತ ನೀವೂ ಅಂದುಕೊಂಡು ಭಯಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ! ಕನಸುಗಳ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹಾಗೆ, ತುಂಬಾ ನಿಗೂಢ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ನಗು, ಅಳು, ಭಯ ಎಲ್ಲವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನೊಂದು ಅಶುಭ ಶಕುನ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ರೋಚಕವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ! ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ!
೧. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದರೆ ಏನರ್ಥ?
ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳು!
ಅವರು ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ; ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಿದು.
ಅವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ; ಅದೇ ಅವರು ಅಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೋಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ತೀರದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನೆನಪಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊರೆ ಉಳಿದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸತ್ತವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ?
ಅವರ ಜೊತೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆಯಾ? ಅವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಭಾಷಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನೇನೂ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಎಂದು ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರು ಕೇಳುವ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅನ್ನ, ನೀರು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಸಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಹಾರ-ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತೋರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ.
೪. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ?
ನಿಜವಾಗಿ ತೀರಿಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ತುಸು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಲವಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನೀವು ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
೫. ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ?
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ರೂಪ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅದು ಸಾವಿನ ಸಂಕೇತವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ! ಬದಲಿಗೆ, ಅದು 'ಬದಲಾವಣೆ'ಯ ಸಂಕೇತ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ, ಭಯ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡು, ಒಂದು ಹೊಸ ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಬಂದರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದಾರಿ, ಅಷ್ಟೇ!