'ಆಪ್ ಕೀ ಅದಾಲತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಅವರು ಯಶ್ಗೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ಕುರಿತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಆಗ ಯಶ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ‘ಆಪ್ ಕೀ ಅದಾಲತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಅವರು ಯಶ್ಗೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ಕುರಿತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಆಗ ಯಶ್ ನಗುತ್ತಲೇ, “ಬೇಡ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಡೈಲಾಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಮಾತು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರದ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಶ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರವು **ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಯಶ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಡ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಯಶ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಾತ್ರವಾಗಿಯೇ ನೋಡಿ’
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಯಶ್ “ಸರ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ನಟನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ನೈಜ ಜೀವನದ ವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್!
ಯಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ 90 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರವಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಯಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನೀಡಿದ ಈ ಉತ್ತರಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಜತ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಶ್ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಯಶ್ ಅವರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಆಪ್ ಕೀ ಅದಾಲತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಜತ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವು ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ “100ರಲ್ಲಿ 10 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಪ್ಪನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, 90 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ” ಎಂಬ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.