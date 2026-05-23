ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ.23): 19ನೇ ವಾರದ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಟಿಆರ್ಪಿ (TRP) ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೈನಂದಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯವು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಾರದ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಣ' (Karna)
ಈ ವಾರದ TRP ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಕಥೆ, ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ಗರಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' (Annayya)
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿರುವ 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ನಗರ (Urban) ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ (Rural) ಎರಡೂ ವಲಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಳಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ' (Lakshmi Nivasa)
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕಿಯರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯೂ ತಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ' ಈ ವಾರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಂಸಾರದ ಏಳುಬೀಳುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವೆನಿಸುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಶೋ ತನ್ನ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ 'ನಂದಗೋಕುಲ' (Nandagokula)
ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಎಂದರೆ ಅದು 'ನಂದಗೋಕುಲ'. ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಹೆಣ್ಣುಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಐದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 'ಅಮೃತಧಾರೆ' (Amruthadhare)
ಅಗ್ರ ಐದು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 'ಅಮೃತಧಾರೆ' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರಹ-ಮಿಲನದ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಥೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವೀಕ್ಷಕಿಯರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಆಲ್ಟೈಮ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ವಿಶೇಷ ಮಹಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳು (Special Episodes), ಕಥೆಯಲ್ಲಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.