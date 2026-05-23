ನಂಬರ್ 10

ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವ್ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಕತೆಯ ಸೀರಿಯಲ್ ‘ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ’ 4.3 TRP ಪಡೆದು 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

tv-talk May 23 2026
Author: Pavna Das
ನಂಬರ್ 9

ಅಕ್ಕ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಹುಡುಗನನ್ನು ತಂಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ’, 4.5 TRP ಪಡೆದು 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ನಂಬರ್ 8

ಶರತ್ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನದ ಕತೆ ಹೇಳುವ ‘ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ’ ಸೀರಿಯಲ್ ಈ ವಾರ 4.6 TRP ಪಡೆದು 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ನಂಬರ್ 7

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ನಂದ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜಾ ದಂಪತಿಯ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ ‘ನಂದಗೋಕುಲ’ 4.8 TRP ಪಡೆದು 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ನಂಬರ್ 6

ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರನ ವಿಚ್ಚೇದನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ’ ಈಗ 5.0 TRP ಪಡೆದು 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ನಂಬರ್ 5

ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ‘ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ’ 5.2TRP ಪಡೆದಿದೆ.

ನಂಬರ್ 4

ಇನ್ನು 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿವೆ. ಮಹಾ ಸಂಗಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ’ ಮತ್ತು ‘ಆದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಾಣ’ 5.3 TRP ಪಡೆದಿದೆ.

ನಂಬರ್ 3

ಸದ್ಯ ಮಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ ಸೀರಿಯಲ್ 5.5 TRP ಪಡೆದು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ನಂಬರ್ 2

ರಶ್ಮಿಯ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸರಿಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಿವಣ್ಣದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಥೆಯ ‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’ ಸೀರಿಯಲ್ 6.3 TRP ಪಡೆದು ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ನಂಬರ್ 1

ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ, ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಮದುವೆ ನಡೆದುದರಿಂದ ‘ಕರ್ಣ’ ಸೀರಿಯಲ್ 6.9 TRP ಪಡೆದು ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ.

