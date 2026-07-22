ಕರಣ್ ವಾಹಿ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಣರಂಗದಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು "ಕರಣ್ ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಇಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಕಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಕರಣ್ ವಾಹಿ ಈಗ 'ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು'! ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಆಡಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫುಲ್ ಗರಂ!
ಕಿರುತೆರೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಂಕ್, ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗಿಯರ ಕನಸಿನ ರಾಜ ಕರಣ್ ವಾಹಿ (Karan Wahi) ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ತನ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟ, ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುದ್ಧ'ಕ್ಕೇ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕರಣ್ ವಾಹಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಇಡೀ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ರಂಪಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್!
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ 'ಸತ್ಯ'ದ ಸುರಿಮಳೆ!
ನಟಿ ಛಾವಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕರಣ್ ವಾಹಿ, ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು (Modern Relationships) ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಕರಣ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಸಲಿ ಕಿರಿಕ್!
ಅಮ್ಮನ ಕಾಲದ 'ಸಹನೆ' ವರ್ಸಸ್ ಇಂದಿನ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ'
ಕರಣ್ ವಾಹಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಒಳಗೇ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗಿನವರು ಹಾಗಲ್ಲ..." ಎಂಬರ್ಥದ ಮಾತನ್ನಾಡಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು, "ಮೌನವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಣ ಅಂತೀರಾ? ಇದು ಸ್ತ್ರೀದ್ವೇಷ ಅಲ್ವಾ?" ಎಂದು ಕರಣ್ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೌನವನ್ನು ಕರಣ್ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಆರೋಪ.
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಳು ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್! ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ!
ಈ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಕರಣ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರು ಜನರ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ! ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏಳು ಮಂದಿಯ ಜೊತೆ ಆಕೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಜನರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಿದೆಯಂತೆ. "ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಲೋಕ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ 'ಖತರ್ನಾಕ್' ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!
ಕರಣ್ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಣರಂಗದಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು "ಕರಣ್ ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಇಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿ ವಿರೋಧಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಕರಣ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಚಾಟಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದೇನು?
ಒಂದೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕರಣ್ ವಾಹಿ 'ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಕಿಲಾಡಿ' (Khatron Ke Khiladi) ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಾಹಸಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಟ್ರೋಲ್ಗಳೇ ಕರಣ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುವಂತಿದೆ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, "ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗಿ ಕರಣ್ ವಾಹಿ ಸಖತ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಅನ್ನೋದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ! ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ!