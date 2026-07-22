- Home
- Entertainment
- News
- 'ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ'-ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ
'ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ'-ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ
ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. "ಐಶ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್!" ಎನ್ನುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, "ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಿಜವಾದ ಕ್ವೀನ್ ಇವರೇ" ಎನ್ನುವವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ: 52ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಹದಿನೆಂಟರ ಹವಾ! ಕಾಲವನ್ನೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ!
ಯಾರಿದು? ಸೌಂದರ್ಯದ ದೇವತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾಳಾ? ಅಥವಾ ಕಾಲಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ (Aishwarya Rai) ತಮ್ಮ 90ರ ದಶಕದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರಾ? - ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಯ್ಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು, ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿವೆ!
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನು? ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಲಗೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಟ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಷರಶಃ 'ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ'ಯಂತೆ ಮಿಂಚಿದ ಐಶ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಪ್ಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲೇಜರ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಕೋಟ್, ವೈಡ್-ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ 'ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ'ಯ ಗತ್ತು ಮೇಳೈಸಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ 'ಚೆರ್ರಿ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್' ಎಂಬಂತಿತ್ತು.
ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ!
ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ ಈಗ 52 ವರ್ಷ! ಆದರೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 'ಇದು 52 ಅಲ್ಲ, 25' ಎಂದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ, ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು:
ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. "ಐಶ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್!" ಎನ್ನುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, "ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಿಜವಾದ ಕ್ವೀನ್ ಇವರೇ" ಎನ್ನುವವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ" ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮುಖದ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ: ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ ಅಥವಾ ಏನೋ?
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅರೇಬಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿರಮಿರನೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, "ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. 52ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಾರ್ಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಲವೇ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತಿದೆ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.