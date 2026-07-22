ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪೂಜಾ ಕೃಷ್ಣ, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇರೋದೇ ಒಂದ್ ಲೈಫ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು' ಅಂತ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟಿವಿ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋಗಳ (Dance Shows) ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಇಂದು ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಪೂಜಾ ಕೃಷ್ಣ (Pooja Krishna) ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 6 ರ (Bigg Boss Malayalam Season 6) ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಪೂಜಾ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು (New Car) ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರು:
ಪೂಜಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ (Hyundai Creta Knight Edition) ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ಅಪ್ಪ, ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ (Expensive). ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿದೆ,’ ಎಂದು ಪೂಜಾ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ‘ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮಗಳೇ.. ಇರೋದೇ ಒಂದ್ ಲೈಫ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಬಿಡು (Enjoy Life),’ ಎಂದು ಮಗಳ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಯಣ:
ಪೂಜಾ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು, ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ (Health Issues) ಕೆಲ ಕಾಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸೋಲೊಪ್ಪದ ಪೂಜಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ (YouTube Channel) ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ (Wild Card Entry) ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಜನರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು.
ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ:
ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಖಿಲ್ ಜೊತೆ ಶೋರೂಮ್ಗೆ (Showroom) ತೆರಳಿ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಕೀ ಪಡೆದ ಪೂಜಾ, 'ಕನಸು ಕಂಡೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟೆ (Hard Work), ಕೊನೆಗೂ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದೆ,' ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ-ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ತಂದೆ' ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.