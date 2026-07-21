ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಬನ' ಚಿತ್ರವು ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ನಾಗ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಬನ' (Bana) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ (Release Date) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ (Tulu and Kannada) ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಸಿಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆ:
ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Jayaprakash Shetty) ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ (Poster) ಅವರ ಲುಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವರು ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದೆ (National Award Winner) ರೂಪ ವರ್ಕಡಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ 'ನಾಗ ಕಥೆ':
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಲವು ಬಂದಿವೆಯಾದರೂ, ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ‘ನಾಗ ಕಥೆ’ಯನ್ನು (Naga Mythology/Story) ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ 'ಬನ' ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳ ರೋಚಕ ಕಥಾಹಂದರ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ :
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು (Promotion) ಈಗಾಗಲೇ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಮುಂಬರುವ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ (Nagara Panchami) ಶುಭ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ (Trailer) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ:
ಈಶಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ (Ishi Productions) ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್ ರೈ ವೈಪಾಲ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ (Produced) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನುಳಿಯಾಲು ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ (Directed). ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಫೇಮಸ್
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಿ ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು.