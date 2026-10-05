ಚೀನಾದ ಝಾಂಗ್ಜಿಯಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಂಡೆಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ..
ಝಾಂಗ್ಜಿಯಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಡವ್ ಮರ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಮರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವುಲಿಂಗ್ಯುವಾನ್ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ 1982 ರಲ್ಲಿ ಝಾಂಗ್ಜಿಯಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿತು. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು 153.5 ಚದರ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವುಲಿಂಗ್ಯುವಾನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವುಲಿಂಗ್ಯುವಾನ್ ರಮಣೀಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 1992ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ರಾಜ್ಯ-ಚಾಲಿತ ಮರದ ಫಾರ್ಮ್
2001ರಲ್ಲಿ, ಭೂ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ವುಲಿಂಗ್ಯುವಾನ್ ರಮಣೀಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜಾಂಗ್ಜಿಯಾಜಿ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಶಿಖರ ಅರಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಯೋಪಾರ್ಕ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿತು. ಯುನೆಸ್ಕೋ 2004ರಲ್ಲಿ ಜಾಂಗ್ಜಿಯಾಜಿ ಜಿಯೋಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಜಿಯೋಪಾರ್ಕ್ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವೆಂದು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಜಾಂಗ್ಜಿಯಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ರಾಜ್ಯ-ಚಾಲಿತ ಮರದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಜಾಂಗ್ಜಿಯಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಜಲಮೂಲಗಳು, ಬಂಡೆಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದೈತ್ಯ ಸಲಾಮಾಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೀಸಸ್ ಮಂಗಗಳು ಸೇರಿವೆ.