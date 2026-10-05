90ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತೂಕ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಪಾನ್ನ ತೋಶಿಸುಕೆ ಕನಜಾವಾ ಇದೀಗ 19ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು ತಿನ್ನದ ಅವರು..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 90ರ ವಯಸ್ಸು ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ನ ತೋಶಿಸುಕೆ ಕನಜಾವಾ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧ. 90ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತೂಕ ಎತ್ತುತ್ತಾ, ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರೋಶಿಮಾದವರಾದ ತೋಶಿಸುಕೆ ಕನಜಾವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನವೇ ನಡೆದ All Japan Masters Fitness Championships ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 85 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ 19ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕನಜಾವಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಯಣ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಇಲ್ಲ; ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್!
CNNಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕನಜಾವಾ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಕಠಿಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್, ನಟ್ಟೋ (ಹುದುಗಿಸಿದ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಮಿಸೋ ಸೂಪ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್, ನಟ್ಟೋ ಮತ್ತು ಮಿಸೋ ಸೂಪ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಅವರ ರೂಢಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುರಿಕಾಕೆ ಎಂಬ ಜಪಾನೀಸ್ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
90ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡಯೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ?
ಕನಜಾವಾ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ISIC ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಂಶಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನು ನಟ್ಟೋ ಮತ್ತು ಮಿಸೋನಂತಹ ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕನಜಾವಾ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳೂ ಬೇಕು!
ಕನಜಾವಾ ಅವರ ಡಯೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದರೂ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್, ನಟ್ಟೋ ಮತ್ತು ಮಿಸೋನಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಯೌವನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೋಲ್ಗ್ರೇನ್ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರವೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ತಾತ!
ಕನಜಾವಾ ಅವರ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಯಣದ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಅವರು 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಕನಜಾವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ನಿಧನರಾದರೂ, ಕನಜಾವಾ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಯಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
90ರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಗುರಿ!
90ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕನಜಾವಾ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸನ್ನೂ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಶ್ವಾರ್ಜ್ನೆಗ್ಗರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು.
ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನಜಾವಾ ಅವರು Mr. Universe ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಶ್ವಾರ್ಜ್ನೆಗ್ಗರ್ Mr. Olympia ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ 90ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನಜಾವಾ, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.