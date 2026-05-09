Alcohol Price: ಗೋವಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕಾರಣವೇನು?
Alcohol Price: ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಗೋವಾ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಶಾಕ್
ಅನೇಕ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಅನುಮಾನ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಗೋವಾ, ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ 1500 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಅದೇ ಬಾಟಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು!
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೇ ಸೇರಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗಿನ ಮದ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ (Excise Duty) ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮದ್ಯದಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ
ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಹರಾಜು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಗಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಮಾರಾಟವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಧ್ರದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಅಥವಾ ಗೋವಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ತರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಅಬಕಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
