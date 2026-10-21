ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಕಾಹಾರಿ ನಗರ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ತವರೂರು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಕಾಹಾರಿ ನಗರ' (100% Pure Vegetarian City) ಒಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ!
ಆ ಪವಿತ್ರ ನಗರವೇ ಗುಜರಾತ್ನ ಭಾವನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಪಾಲಿಟಾನಾ’ (Palitana).
900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳ ತಾಣ, ಅಹಿಂಸೆಯ ನೆಲೆವೀಡು:
ಶತ್ರುಂಜಯ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಟಾನಾ, ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಿಂದ (Marble) ಕೆತ್ತಲಾದ ಸುಮಾರು 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿವಧೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಗರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾಲಿಟಾನಾಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
2014ರಲ್ಲಿ ಈ ನಗರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೂರಾರು ಜೈನ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳನ್ನು (Slaughterhouses) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಜನರ ಹಾಗೂ ಮುನಿಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ, 2014ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಾನಾ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ! ಸಾತ್ವಿಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವಾಳ:
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ (Dry State) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೂ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಪಾಲಿಟಾನಾ ನಗರವು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಎರಡೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತಿನಿಸು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸದ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಊಟ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಲಿಟಾನಾ, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.