ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಕೋಟಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ವರದಿ? ನೋಡಿ..
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಾವು ತಡೆಯಬಹುದು? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೋಡಿ.. Switching to a plant-based diet could prevent 15 million deaths every year? See this report news!
‘ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ’ಗೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಕೋಟಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಯಟ್' ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..
- ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
- ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ (ರೆಡ್ ಮೀಟ್) ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೃಷಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.
- 'ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಯಟ್' ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ಬಳಸಿದರೆ ಹವಾಮಾನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಹಾರವು ಹವಾಮಾನ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ಆಹಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಡಯಟ್ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಭೂಬಳಕೆ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನತ್ತ ದೂಡುತ್ತಿದೆ.
- ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
- ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಫ್ ಮತ್ತು ಕುರಿಮರಿ ಮಾಂಸದ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಸಮನಾದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.
- ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಯುತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ.
- ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾಯಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಉಳಿವಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಭೂಮಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತುರ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Phys.org ಓದಿ. ಸಂಶೋಧನೆ: EAT-Lancet Commission.
ಸೂಚನೆ: ಇದು ಸುದ್ದಿಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವರದಿ. ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.