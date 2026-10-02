Mysore famous white chicken pulao: ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ತಿಂದಷ್ಟೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕೆನಿಸುವ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಪಲಾವ್ನ ಅಸಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಬೆರೆಸಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ದಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಘಮಘಮಿಸುವ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿರಿಯಾನಿಯಂತೆ ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ತಿಂದಷ್ಟೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಚಿಕನ್ ಪಲಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಬೆರೆಸಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಪಟ ಮೈಸೂರು ಮೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಪಲಾವ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (1 ಕೆಜಿ ಅಳತೆ)
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಶ್ರಣ (1 ಕೆಜಿ): ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ + ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಜೀರಾ ರೈಸ್ + ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್.
ಚಿಕನ್: 1 ಕೆಜಿ (ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳು).
ಎಣ್ಣೆ: 250 ಗ್ರಾಂ (ಕಾಲು ಕೆಜಿ).
ಮಸಾಲೆಗಳು: ಚಕ್ಕೆ 4-5, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು 10, ಏಲಕ್ಕಿ 10, ಲವಂಗ 10, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ.
ಸೊಪ್ಪುಗಳು: ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು 1 ಹಿಡಿ, ಪುದೀನಾ 1 ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಹಿಡಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ: 2 (ದೊಡ್ಡದು, ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದದ್ದು).
ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಸೌಟು, ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಸೌಟು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ (10 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ).
ಇತರ: ಮೊಸರು 100 ಗ್ರಾಂ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 2, ಚಿಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ 1, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ತುಪ್ಪ 2 ಚಮಚ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ (ದಮ್ ಕಟ್ಟಲು), ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು.
ನೀರು: 1 ಸೇರಿಗೆ 1 ಮುಕ್ಕಾಲು ಸೇರು ನೀರು.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಹಂತಗಳು
ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಸಿಡಿಸಿ. ನಂತರ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನಾ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. (ಗಮನಿಸಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಾರದು, ಲಘುವಾಗಿ ಬಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆಗಲೇ ಪಲಾವ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತದೆ).
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಸಿವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಬಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ನಿಂಬೆರಸ, ಮೊಸರು, ಚಿಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ (1:1.75) ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ತೊಳೆದಿಟ್ಟ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಕಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪು-ಖಾರ ಸರಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮುಳ್ಳಕ್ಕಿಯಾದಾಗ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ತವಾ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಲಾವ್ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ. ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ತೂಕವನ್ನಿಡಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (ಸಿಮ್) ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷ ದಮ್ ಇಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಮೈಸೂರು ಪಲಾವ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳು
ಮೂರು ರೈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್: ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ಮುದ್ದೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಉದ್ದನೆಯ ಅರಳಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಾಗಬಾರದು: ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಮೈಸೂರು ಪಲಾವ್ನ ಲೈಟ್/ವೈಟ್ ಶೇಡ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ: ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುವುದು ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಪಲಾವ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯ.