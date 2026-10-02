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- ದಸರಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ 4 ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ದಸರಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ 4 ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Mysore famous food spots: ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅಲ್ಲಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲೇಬೇಕು! ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದ 4 ಐಕಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
4 ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಡ್ ತಾಣಗಳು
4 ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಡ್ ತಾಣಗಳು
ಅರಮನೆ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಕೇವಲ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಗಳಿಗೂ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೂ ಸವಿಯಲೇಬೇಕಾದ, ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ 4 ಫುಡ್ ತಾಣಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳ ವಿವರ
ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳ ವಿವರ
ಹೋಟೆಲ್ ಮೈಲಾರಿ – ಬೆಣ್ಣೆ ಮೈಲಾರಿ ದೋಸೆ
ವಿಶೇಷತೆ: ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 'ಮೈಲಾರಿ ಹೋಟೆಲ್'ನ ಮೃದುವಾದ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನೂ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ!ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್: ದಿನದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣ.
ತೆಗು ಮೆಸ್ (Tegu Mess) – ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ & ನಾಟಿ ಮಟನ್ ಸಾರು
ತೆಗು ಮೆಸ್ (Tegu Mess) – ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ & ನಾಟಿ ಮಟನ್ ಸಾರು
ವಿಶೇಷತೆ: ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಮೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಟಿ ಶೈಲಿಯ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರುಚಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಶೈಲಿಯ ಮಟನ್ ಸಾರಿನ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದರೆ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಹೋಟೆಲ್ ಹನುಮಂತು – ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಲಾವ್
ಹೋಟೆಲ್ ಹನುಮಂತು – ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಲಾವ್
ವಿಶೇಷತೆ: ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಹೋಟೆಲ್ ಹನುಮಂತು'.
ರುಚಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಟನ್/ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡುವ ಘಮಘಮಿಸುವ ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ರಾಯತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ – ಅಸಲಿ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್
ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ – ಅಸಲಿ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್
ವಿಶೇಷತೆ: ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ 'ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್'ನಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರಮನೆಯ ಬಾಣಸಿಗರಿಂದ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಜನ್ಮತಾಳಿದ್ದು.
ಸ್ವೀಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್: ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುವ ಅಪ್ಪಟ ತುಪ್ಪದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿಸಿ.
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