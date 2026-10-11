ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ ₹500 ರಿಂದ ₹700 ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸಕ್ತರು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು (ಅ.11): ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KSRTC) ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ 'ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸ' ಗಳನ್ನು ನಿಗಮ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿವೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹500 ರಿಂದ ₹700 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಊಟ ಹಾಗೂ ಉಪಹಾರದ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ).
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು:
- ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ದರ್ಶನ
- ಮಂಗಳೂರು – ಕೊಲ್ಲೂರು
- ಮಂಗಳೂರು – ತಲಕಾವೇರಿ – ಭಾಗಮಂಡಲ
- ಮಂಗಳೂರು – ಸಿಂಗಂದೂರು (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ)
- ಮಂಗಳೂರು – ಶೃಂಗೇರಿ (ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್)
- ಉಡುಪಿ – ಕೊಲ್ಲೂರು ದರ್ಶನ
- ಉಡುಪಿ – ಶೃಂಗೇರಿ ದರ್ಶನ
ಉಡುಪಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವರಗಳು:
ಉಡುಪಿ – ಶೃಂಗೇರಿ ದರ್ಶನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್:
ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಿಗ್ಗಾ ಋಷ್ಯಶೃಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹರಿಹರಪುರ ಮಠ ಮತ್ತು ಪೆರ್ಡೂರು ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದರ್ಶನ.
ಉಡುಪಿ – ಕೊಲ್ಲೂರು ದರ್ಶನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್:
ನೀಲಾವರ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಂದಾರ್ತಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಮಲಶಿಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸೌಕೂರು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದರ್ಶನ.
ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ:
ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ವೃಂದದೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:
📞 7760990713, 7760990723, 7760990711, 7760990720
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ KSRTC ಘಟಕ ಅಥವಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.