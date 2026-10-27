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ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗೂ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಲಭ್ಯ

travel Oct 27 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini
Kannada

IRCTC

ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು IRCTC ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್‌ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.

Image credits: Gemini
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ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.

Image credits: Gemini
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ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ 45 ಪೈಸೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
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ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

2023ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈಲು ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು

Image credits: Gemini
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ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು.

Image credits: Gemini

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