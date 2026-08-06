cobra meat : ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾಗರಹಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಜನ ಬೆವರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾವನ್ನು ಪಕೋಡಾ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ.

ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ನಿಂದ ಪಕೋಡ, ಟಿಕ್ಕಾ, ಚಾಪ್ಸ್ ,ಕಬಾಬ್ ತಯಾರಿಸಿ ಜನ ಅದ್ರ ಸವಿ ಸವಿತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅನೇಕರು ಇಂಥಹ ಹೊಸ ರುಚಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿನ್ನೋ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಅದೂ ಹಾವಿನ ಪಕೋಡ, ಟಿಕ್ಕಾ, ಸಮೋಸಾ ಅಂತ ವೆರೈಟಿ ಆಹಾರ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹಾವಿನ ಪಕೋಡಾ !

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ವಿಡಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜನ ತಿಂತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ವಿಷ ಅಂತ ದೂರ ಓಡ್ತೀವೋ, ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ತೇವೋ ಅದೇ ಕೋಬ್ರಾ ತಿಂತಾರೆ ಜನ.

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೋಬ್ರಾ ಮಾಂಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು. ಒಂದ್ಕಡೆ ಹಾವು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತಾರು ಹಾವುಗಳಿರುವ ಡಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕೋಬ್ರಾದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದಿದೆ.

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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ, ಸಮೋಸಾ, ಚಾಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಬ್ರಾ ಪಕೋಡಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋಬ್ರಾ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋಬ್ರಾ ಮಾಂಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ನಾಗರಹಾವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೂಪ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಕ್ಕಾಗಳು, ಸಾಸೇಜ್ಗಳು, ಪಕೋಡಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೋಸಾಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. Yogyakarta ಮತ್ತು Jakarta ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಹುದು.

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