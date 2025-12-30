ಇಂಡಿಯಾ H.O.G.™ ರಾಲಿ 2025, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಸವಾರರನ್ನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತು. ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಲಿಯ ಫ್ಯೂಯೆಲಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ, ಈ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್.
ದೇಶದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವವು, ಎಂಡುರೆನ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೋಭಾವವೇ ಇಂಡಿಯಾ H.O.G.™ ರಾಲಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸವಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ಸಾಹ, ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾಗ್ಪುರದ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ H.O.G. ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಾಯ್ಪುರದ ಐರನ್ ಓರ್ H.O.G. ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಲಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಸವಾರರನ್ನು ಮೊರ್ಜಿಮ್ನ ಫಾರ್ಜಿ ಬೀಚ್ಗೆ ಕರೆತಂದಿತು, ಇದು ಪರಂಪರೆಯ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂತೋಷದ ಆಚರಣೆ ಎನಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಯೋಜಿತ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯೂಯೆಲಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಲಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತ್ತು.
20 MMTPA ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಡಿನಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗಲ್-ಸೈಟ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಟ್ರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ರೈಡರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್®ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ತಲುಪಲು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿಯ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ರಿಟೇಲ್ ಜಾಲದ ಸುಮಾರು 7% ರಷ್ಟಿರುವ 6,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ದೂರದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ರೈಡರ್ಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎನರ್ಜಿ ಕಿಟ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವವರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುಗಡೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ H.O.G.™ ರ್ಯಾಲಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
ಲಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ರೈಡರ್ಗಳಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ, ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಇಂಥ ಸವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ, ಎಂಜಿನ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಿಲುಗಡೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ವಿಕಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇಂಧನವು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಹಯೋಗವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುವ ರೈಡರ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿಯ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.