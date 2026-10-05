ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಗೋವಾ ಭೇಟಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬೀಚ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಸಾಲು ರಜೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ 'ಗೋವಾ'ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತೆರಳಲು ಇದೀಗ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 550 ರಿಂದ 600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದೆ. ನೀವು ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಮಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ:
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ (ಬಸ್/ಕಾರು): ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ. ತುಮಕೂರು-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಅಂಕೋಲಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋದರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ರೈಲು ಮಾರ್ಗ: ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ (ಮಡಗಾಂವ್/ವಾಸ್ಕೋ) ನೇರ ರೈಲುಗಳಿವೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 15-18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿದೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಗೋವಾ ಭೇಟಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿಂತು ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗ: ದಸರಾ ರಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಫೀಸ್ ರಶ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ 20ರ ನಡುವಿನ ದಿನಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಅತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳು ಕೂಡ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು:
ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್: ದಸರಾ ರಜೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೀಚ್ ಆಯ್ಕೆ: ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾದ (South Goa) ಶಾಂತಿಯುತ ಬೀಚ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯುವಕರು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ಬಯಸುವವರಾದರೆ ಉತ್ತರ ಗೋವಾ (North Goa) ಉತ್ತಮ.
ಸಾರಿಗೆ: ಗೋವಾ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು (Scooter Rental) ಅತಿ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ.
ದಸರಾ ರಜೆಯ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗೋವಾದ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!