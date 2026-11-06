ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಫ್ರೀ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ರೂಂನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ತೆಗದುಕೊಂಡರೆ ಕಳ್ಳತನ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, ಯಾವುದು ಬೇಡ? ನೋಡಿ..
Certain items in hotel room cannot be secretly taken. ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು! ಯಾವುದು ಉಚಿತ, ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದಂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ?
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಹಾಸಿಗೆ, ಸುಂದರವಾದ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಾತ್ರೂಂ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಹಲವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, ಯಾವುದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?
1. ಶ್ಯಾಂಪೂ, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಲೋಷನ್
ಹೋಟೆಲ್ನ ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಂಪೂ, ಕಂಡಿಷನರ್, ಸೋಪ್ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ.
2. ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಟೂತ್ಬ್ರಷ್, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ರೇಸರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಚಣಿಗೆಯಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡುವ ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೋಟೆಲ್ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
3. ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಥ್ರೋ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು
ಕೆಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯ ಬಳಕೆಗೆಂದು ನೀಡುವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೋಟೆಲ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವೇಳೆ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
4. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು
ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಅತಿಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಉಚಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಿನಿಬಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
5. ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ
ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಿನಿಬಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
6. ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್, ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್
ಹೋಟೆಲ್ನ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್, ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡುವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ!
ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್, ದಿಂಬುಗಳು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು, ಟವೆಲ್ಗಳು, ಕರ್ಟನ್ಗಳು, ದೀಪಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಟೆಲ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಳ್ಳತನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿಡಿ
ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ನ ವರ್ಗ, ನೀತಿ ಹಾಗೂ ನೀಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರವಾಸದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಬಾಟಲಿ, ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಲೋಗೋ ಇರುವ ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.