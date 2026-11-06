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- YASH: ರಾವಣನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಶೂರ್ಪನಖಿ ರಥಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು!? 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ?!
YASH: ರಾವಣನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಶೂರ್ಪನಖಿ ರಥಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು!? 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ?!
ನಟರು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಬದಲು, ನೈಜ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೂರಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬೆಲೆ, ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ರಥ.. 'ರಾಮಾಯಣ' ಸೆಟ್ಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ವೆಚ್ಚ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳು, ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಧೂರಿತನ ಕಾಣಸಿಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬೆಲೆಯೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಎಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಕು! ಇನ್ನು ಶೂರ್ಪನಖಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಥದ ವೆಚ್ಚ ₹1.5 ಕೋಟಿ. ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಲೋಕದ ನೈಜ ಅನುಭವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ನೂರಾರು ಭವ್ಯ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರಮನೆಗಳು, ರಥಗಳು, ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಟರು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಬದಲು, ನೈಜ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೂರಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾವಣನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫೈಬರ್ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಈ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಕೋಟಿ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ರಥದ ಬೆಲೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ!
ರಾವಣನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ರಥ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ. ಈ ರಥದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಚಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನೈಜ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 24 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಜಟಾಯುವಿನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಮಾದರಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಟರು ಸೂಕ್ತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳಲು ಈ ಮಾದರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
50 ಅಡಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ, ಲಂಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು!
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಈ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಗವಾಗಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ರಾವಣನ ಲಂಕೆಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 500ರಿಂದ 600 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಸೆಟ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಕಥೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕಲಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾವಣನ ₹1 ಕೋಟಿ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ₹1.5 ಕೋಟಿ ರಥದವರೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವೈಭವವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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