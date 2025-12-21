ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂತಾನ್‌ನಿಂದ ಗಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಘೇಂಡಾಮೃಗಗಳು, ಮಾಂತ್ರಿಕ ನದಿಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ರತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರದೇಶವು ಅದರ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಕಣಿವೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಫಲವತ್ತಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಉಡುಗರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಘೇಂಡಾಮೃಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬೆರೆತುಹೋಗಿವೆ. ಅಸ್ಸಾಮೀಯರು ಋತುಮಾನಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪಾಕ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬವಾದ ಬಿಹುವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅಸಾಧಾರಣ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗ ಮತ್ತು ಎರಿ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರೇಷ್ಮೆ ವಲಯದಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವವರಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವಾಗಿದೆ.