ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ…!
Religious Country: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಭಾರತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಧರ್ಮವು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ
ಧರ್ಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಧರ್ಮವಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇಶ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಯುಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ
ಯುಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ & ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?
ಒಟ್ಟು 36 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ವಿಶ್ವದ 10 ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಪಾಲನೆ
ಭಾರತವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಜೈನ್, ಬೌದ್ಧ, ಸಿಖ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಐದು ದೇಶಗಳು ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
10 ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಟರ್ಕಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
