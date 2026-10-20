ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೋಟಿವಾಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾಶ್ರಮದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ನಗರದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಋಷಿಕೇಶ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೊಗಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಋಷಿಕೇಶದ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ; ನಗರದ ಆತ್ಮ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ
ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಣವಾದ ಋಷಿಕೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರುವ ಅವರು, ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೂಲ ಸೊಗಡು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುತು ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಚೋಟಿವಾಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು (ಥೀಸಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್) ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಚೋಟಿವಾಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಂತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಅದಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ವರ್ಗಾಶ್ರಮದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧುವಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ
ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾಶ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಬಂಖಂಡಿ ಬಾಬಾ ಎಂಬ ಸಾಧುವಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆನಪುಗಳು ಋಷಿಕೇಶವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣವೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಋಷಿಕೇಶ
ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ನಗರ ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಡಿಗೆ ಪಥಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಋಷಿಕೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಉಳಿಯಲಿ
ಆದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಋಷಿಕೇಶ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಗಂಗೆಯ ಶಾಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಈ ನಗರದ ವಿಶೇಷತೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಋಷಿಕೇಶದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಗರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.