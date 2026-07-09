2025ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ವರ್ಷದ ಅಚ್ಚರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದವರು 27 ವರ್ಷದ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್.
ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ವರ್ಷದ ಅಚ್ಚರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದವರು 27 ವರ್ಷದ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಸಾಯಿ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಪುಣೆಯ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ (WFH) ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕುರ್ಚಿವರೆಗೆ...
2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ ಪುಣೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಹುತೇಕ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, "ನಾನು ಮನೆಯಿಂದಲ್ಲ... ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಸಂದರ್ಶನ..."
ತಮ್ಮ WFH ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಯಿ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಶಿಫ್ಟ್ ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, "Sorry Anand Mahindra Sir... ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ. ಆ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬರೆದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾಯಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸು
ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ 'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೌಲಿ ತನುಜ್ ಪ್ರಸಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಿ ನಾಗರಂ ಅಭಿನಯದ ಈ ಕಮಿಂಗ್-ಆಫ್-ಏಜ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಟರಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ನಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತೆಲಂಗಾಣ ಗದ್ದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕ (Best Debut Feature Film Director) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ 'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿರುವ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಅವರ ಪಯಣ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಗಲು ಬಯಸುವ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.