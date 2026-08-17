ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಗಾಯನದಿಂದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬ, ಜುಕೊ ಕಣಿವೆ, ಖೊನೊಮಾ ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.17): ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯು, ಯಾವುದೇ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು (Travel Magazines) ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಕೌತುಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೋ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ರಾಜ್ಯವಾದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, 5 ವರ್ಷದ ಯಾಟೊ ವಾಂಗ್ನಾವೋ (Yato Wangnao) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಜನ ಗಣ ಮನ' ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಹೀಂದ್ರಾ, 'ನಮ್ಮ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಪುಟ್ಟ ಯಾಟೊ ವಾಂಗ್ನಾವೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (Travel Bucket List) ಇಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಕಿರಬಾರದು?' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಣಿವೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬ' (Hornbill Festival) ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಹಿಮಾ (Kohima): ಪ್ರವಾಸದ ಆರಂಭಿಕ ತಾಣ
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಗರಿ ಕೊಹಿಮಾದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಖಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕೊಹಿಮಾ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ.
ಕಿಸಾಮ (Kisama): ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬ' ನಡೆಯುವ ಕಿಸಾಮ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಆಹಾರ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ನಾಗಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಜುಕೊ ಕಣಿವೆ (Dzükou Valley): ಮೇಘಗಳ ನಡುವೆ ನಡಿಗೆ
ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 2,452 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್-ಮಣಿಪುರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜುಕೊ ಕಣಿವೆಯು ಸಾಹಸಪ್ರಿಯರ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಈ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ 'ಜುಕೊ ಲಿಲ್ಲಿ' (Dzükou Lily) ಹೂವುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಖೊನೊಮಾ (Khonoma): ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಗ್ರೀನ್ ವಿಲೇಜ್
ಕೊಹಿಮಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಖೊನೊಮಾ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಯೋಧರ ಗ್ರಾಮ (Warrior Village) ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ 'ಬ್ಲೈತ್ಸ್ ಟ್ರಾಗೋಪಾನ್' (Blyth's tragopan) ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು 1998 ರಲ್ಲಿ 'ಖೊನೊಮಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಗೋಪಾನ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯ'ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ 'ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮ' (Green Village) ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ (Mokokchung): 'ಆವೋ ನಾಗಾ' (Ao Naga) ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳ.
ವೋಖಾ ಮತ್ತು ದೋಯಾಂಗ್ ಜಲಾಶಯ (Wokha & Doyang Reservoir): ಪಕ್ಷಿನೋಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು 'ಅಮುರ್ ಫಾಲ್ಕನ್' (Amur Falcons) ಹದ್ದುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ತುವೇನ್ಫೆಮಾ (Tuophema): ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡುವಿನ ತಂಪಾದ ತಿಂಗಳುಗಳು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೂಕ್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೆಕ್ರೆನಿ (Sekrenyi), ಮೋಆತ್ಸು (Moatsu), ತ್ಸುಂಗ್ರೆಮಾಂಗ್ (Tsungremong), ಯೆಮ್ಶೆ (Yemshe) ಮತ್ತು ತೋಖು ಎಮಾಂಗ್ (Tokhu Emong) ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ: ದಿಮಾಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು (Dimapur Airport) ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.
ರೈಲು ಮಾರ್ಗ: ದಿಮಾಪುರ ಈಶಾನ್ಯ ಗಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುವಾಹಾಟಿ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿಮಾಪುರದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಹಿಮಾ ತಲುಪಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.