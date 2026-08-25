ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು, ಇವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ), ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವರ್ಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ವೇಗ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ವಿವಾದಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಐ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ.
ಎಐ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಸರ್ವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕೆಲಸವೊಂದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ, ಎಐ ಗಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆದಾಗ, ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ನಡುವೆ ಡೇಟಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫೈಲ್ಗಳು, ಬಳೆಕೆದಾರ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು, ಮೇಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್, ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಮಾಡುವ ಪೋಸ್ಟ್, ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ಈಗ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಧುನಿಕ ಎಐ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಮೊರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಡ್ವಾಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.