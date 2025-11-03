ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಘಟಕಗಳು ಲಾಭದಾಯಕಗೊಳಿಸಲು ಜಲಮಂಡಳಿ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ ₹8 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
Karnataka Latest News Live: ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 8 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಾರಣ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರು ಮೊದಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಜೈ ಎನ್ನಬೇಕು, ಆ ಮೇಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜನರಸಿಂಹನಾಯಕ (ರಾಜುಗೌಡ) ಹೇಳಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಜಯಂತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜುಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
Karnataka News Live 3 November 2025ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 8 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ
Karnataka News Live 3 November 2025ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ - ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೇ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ
ಅಬ್ಬಿಗೆರೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹುಟ್ಟು-ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದರು. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ, ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
Karnataka News Live 3 November 2025ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಾಮುಕರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ರೇಪ್ ಆರೋಪ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ನಾಯಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 3 November 2025ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನ.11ರಂದು ಸಮಾವೇಶ
ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಾರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಹೋರಾಟದ ರೂಪರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನ.11ರಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 3 November 2025ರಾಜ್ಯದ ಬಿಹಾರಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಗಾಳ
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತೆರಳುವ ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡಾಯ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.