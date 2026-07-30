Yash First Gift: ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹ, ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಬಳಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ... ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆದರ್ಶ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಸರು ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹ, ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಬಳಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ... ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆದರ್ಶ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಸರು ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ಹಳೆಯ ನೆನಪೊಂದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಯಶ್ ಅವರು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಉಡುಗೊರೆ.
ಹೂವು, ಚಿನ್ನವಲ್ಲ... ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೇ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂವು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೀಡಿದ್ದ ಉಡುಗೊರೆ ಒಂದು ಆಟದ ಕೋತಿ (Toy Monkey). ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್, "ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಟದ ಕೋತಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲೇ ಅವರ ತುಂಟತನ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನ ಸ್ವಭಾವ ಅಡಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಅದು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ತುಣುಕುಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯ ಸರಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ನಂದಗೋಕುಲ'ದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ನೇಹ... ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿದ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ನಂದಗೋಕುಲ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು', 'ಡ್ರಾಮಾ', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಇವರ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಇದೇ ಸ್ನೇಹ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
2016ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ... ಇಂದು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ 2016ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಂದು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಐರಾ ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದ ನಡುವೆಯೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಈ ಜೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್', ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 'ರಾಮಾಯಣ'
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಯಶ್ ಸದ್ಯ ಎರಡು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಡುಗೊರೆ ದುಬಾರಿ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಆಟದ ಕೋತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯೇ ಇಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ "ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಉಡುಗೊರೆಗಿಂತ, ಮನಸಿನಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳೇ ಅಮೂಲ್ಯ" ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.