ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ, ರಾಜವೈಭವ, ರೌದ್ರ ರೂಪ: ಇಲ್ಲಿದೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯಶ್ ರಾವಣ ಪಾತ್ರದ 5 ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಲಂಕೇಶ್ವರನಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಅವತಾರವು ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲದೆ, ರಾವಣನ ಅಹಂಕಾರ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ಮತ್ತು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಝಲಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಭವ್ಯ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಅಪಾರ ಸೇನೆಯ ಮುಂದೆ ಲಂಕಾಧಿಪತಿಯ ಅಬ್ಬರ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾವಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸೈನ್ಯದ ಎದುರು ಕೈಚಾಚಿ ನಿಂತಿರುವ ಯಶ್, ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ರಾವಣನ ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಜೇಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯ ರಾಜವೈಭವ
ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಭವ್ಯ ಕಿರೀಟ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ದಟ್ಟ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಮುಖಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಲುಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಂಕಾಧಿಪತಿಯ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ರಾವಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ದೃಶ್ಯವು ರಾವಣನ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಪ್ಪು-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ರಾಜವಸ್ತ್ರ, ಚಿನ್ನದ ಕವಚ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಂಕೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿವಭಕ್ತ ರಾವಣನ ರೌದ್ರ ರೂಪ
ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಎದುರು ರಾವಣನ ರೌದ್ರಾವತಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಶಿವನ ನಾಮ, ಕೋಪಭರಿತ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿನ ತೇಜಸ್ಸು ರಾವಣನೊಳಗಿನ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ.
'ಜಗವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ' ಎನ್ನುವ ರಾವಣನ ರೂಪ
ಅರಮನೆಯ ವಿಶಾಲ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ರಾವಣನ ದೃಶ್ಯವು ಪಾತ್ರದ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ದೇಹಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಝಲಕ್ಗಳು ರಾವಣನನ್ನು ಕೇವಲ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಂತೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಪಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
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