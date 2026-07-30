ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಹೆಸರು 'ರಾಮಾಯಣ'. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಕನಸಿನ ಕೂಸು, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದ ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸುನಾಮಿ: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾವಣನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಡುಗಿದ ಲಂಕೆ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಹೆಸರು 'ರಾಮಾಯಣ'. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಕನಸಿನ ಕೂಸು, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದ (Ramayana Trailer) ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಕೇವಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ! ಅದೂ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಅವರು ರಾವಣನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಆನೆಗಳ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿ, ಕಿಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಆ 5 ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ:
1. ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಎಂಟ್ರಿ!
ಟ್ರೇಲರ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಂಕೇಶ್ವರನಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ದರ್ಶನ. "ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿವೆ" ಎನ್ನುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗುವ ಕಿಕ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಘರ್ಜಿಸುವ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಖತ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್, ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
2. ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ
ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX) ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವತರಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಶೇಷನಾಗನ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಿರುವ ವಿಷ್ಣು, ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕಮಲ ಹಿಡಿದು ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
3. ಶಾಂತಸ್ವರೂಪಿ ರಾಮನ ಸುತ್ತ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳು!
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅವರ ಸುತ್ತ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಅರಳುವ ದೃಶ್ಯವಂತೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ರಾಮನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ದೃಶ್ಯವು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
4. ಸೀತೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ? ಇದೇ ನೋಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಎಲ್ಲರೂ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮೃದುಸ್ವಭಾವದವಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೈ ಪಲ್ಲವಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸೀತೆ ಕೇವಲ ಸೌಮ್ಯವತಿಯಲ್ಲ, ಆಕೆ ವೀರನಾರಿ ಕೂಡ! ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡುವ ದೃಶ್ಯವು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೀತೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
5. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಮಯುಗ ಆರಂಭ!
ಟ್ರೇಲರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಮೂಲಕ. "ಇದು ರಾಮಯುಗದ ಆರಂಭ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ದೃಶ್ಯವು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಒಂದಾಗುವ ಈ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೂಸ್ಬಂಪ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತರಾದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವು ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ!