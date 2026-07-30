ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ರಾವಣನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದೀಗ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಣ್ಣ ಅವರು ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾ ‘ಜಾನು’ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ಪಾಲಾದದ್ದು ಹೇಗೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೀತಂ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ‘ಜಾನು’ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ‘ಮೊದಲ ಸಲ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಜಯಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಯುವ ನಟನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕಿರಾತಕ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ, ‘ಜಾನು’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ನಾಯಕ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜಯಣ್ಣ ಬಂದರು.
ಯಶ್ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಗುಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಯಣ್ಣ
ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ 5 ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಯಶ್ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಅವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಂತರವೇ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯುವ ನಟನಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದ ಯಶ್ ಅವರ ಗುಣವನ್ನು ಜಯಣ್ಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ಯಶ್ ಅವರು ಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ‘ಜಾನು’ ಚಿತ್ರದ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ
ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಯಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಕಥೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿತು" ಎಂದು ಜಯಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಈ ಕಥೆ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.