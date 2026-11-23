ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.22): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿವಂಗತ ನಟ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಗಡ್ಡ, ಉದ್ದ ಕೂದಲು, ಗಂಭೀರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಪುನೀತ್, ಅವರು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಪ್ಪು ಅವರ ಆ ಹಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು, ಇಂದು ತೆರೆಮೇಲೆ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಡ್ಡ, ಉದ್ದ ಕೂದಲು ನೋಡಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು
2019ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಾರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಯಶ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಯಶ್ ಅವರ ಗಡ್ಡ, ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪುನೀತ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯಶ್ ಅವರ ‘ಗಜಕೇಸರಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದ ಪುನೀತ್, ಅಂತಹ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ.
ಅಪ್ಪು-ಯಶ್ ನಡುವೆ ಇತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾಟ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಾದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟವಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪರಸ್ಪರರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ‘ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೂಕ್ತ ಕಥೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಸೆಯೂ ಇತ್ತು.
ಯಶ್ ಅವರು ಪುನೀತ್ ಅವರ ‘ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುನೀತ್ ಕೂಡ ಯಶ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ‘ಭಜರಂಗಿ 2’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು.
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ
ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಶಿವನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಭಾವನೆ ಆತನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಹುಮುಖಿ ಪಾತ್ರ ನಿರೂಪಣೆ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಶ್ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್, ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಾಜರಾತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಮುಖಭಾವ, ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇಹಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಶ್ ಕೇವಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆತನ ಒಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳು, ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರದ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಭಿನಯಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯಶ್ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಯಶ್
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು DNEG ಜತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಟನಾಗಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ‘ರಾಮಾಯಣ’
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 22ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹1,651 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ರಾಮನ ವನವಾಸ, ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ರಾಮ-ರಾವಣರ ನಡುವಿನ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗವೇ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಪ್ಪು ಮಾತು ನೆನಪಿಸಿದ ಯಶ್ನ ರಾವಣ
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಂದು ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.