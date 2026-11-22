ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 60 ದಾಟಿದರೂ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದವರು ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ವಯಸ್ಸು 60 ದಾಟಿದರೂ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನೃತ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹ, ಮೈಬಾಗಿಸುವ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಯುವಕರನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತಿದೆ.
60ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್' (DKD) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ (Judge) ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರಬಾರದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇದೆಯೇ?
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಕಲಾವಿದನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದೇ ಅಳತೆಗೋಲಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹಾಕುವವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಜಡ್ಜ್ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲ, ಅನುಭವ!
ಇಂದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ:
ನಿಜವಾದ ನೃತ್ಯಾನುಭವ: ಸ್ವತಃ ನೃತ್ಯದ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ತಿಳಿದಿರುತ್ತವೆ.
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
ಪರಿಶ್ರಮದ ಅರಿವು: ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಷ್ಟೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ; ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜಡ್ಜ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಗಳೂ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, Dance Karnataka Dance (DKD) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಶೋ: ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು?
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿಯೂ ಹಲವು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿರಲೂಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು DKD ಜಡ್ಜ್ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.