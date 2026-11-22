ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ದೊಡ್ಮನೆ'ಯ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಕಥೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಂಗಲೆಯ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.22): ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ದೊಡ್ಮನೆ’ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸ, ವರನಟನ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರ ತಾಣ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರುನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಹಲವು ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಥೆಯಿದೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು? ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ನಂತರ ಆ ಹಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮದರಾಸಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಜಾಗ
1978ರಿಂದ 1980ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದರಾಸಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಲು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಜಾಗ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಂಗಲೆ ಮನಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿತ್ತು. ಅಂದು ಈ ಆಸ್ತಿ ‘ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಎ.ವಿ.ಎಂ. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಎ.ವಿ.ಎಂ. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರು ಎ.ವಿ.ಎಂ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ (AVM Productions) ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ’ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾ ರೀಲುಗಳ ಗೋದಾಮಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಮನೆ
ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀಲುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಗೋದಾಮಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಇಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಮನೆ ಇರುವ ಜಾಗ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರೀಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ಎ.ವಿ.ಎಂ. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹17 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಬಳಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು.
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಕೆ. ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ₹17 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹13 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳ ನೆಲೆ ‘ದೊಡ್ಮನೆ’
ಸದಾಶಿವನಗರದ ಈ ಬಂಗಲೆ ಮುಂದೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನೆಲೆಯಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ದೊಡ್ಮನೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಗರದ ದೊಡ್ಮನೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ದೊಡ್ಮನೆ ಕೆಡವಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ದೊಡ್ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿಸಿ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಹಳೆಯ ದೊಡ್ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೂ, ಆ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಮನೆ ಎಂದರೆ ಭಾವನೆ
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅವರ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಅವರನ್ನು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದೆ. ಸದಾಶಿವನಗರದ ದೊಡ್ಮನೆಯ ಕಥೆಯೂ ಇದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ’ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಬಂಗಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ರೀಲುಗಳ ಗೋದಾಮಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಮನೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಆ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನೆನಪುಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ದೊಡ್ಮನೆ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಳಾಸವಲ್ಲ; ಅದು ವರನಟನ ಬದುಕು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತ.